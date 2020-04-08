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Тыквенный смузи со специями, цитрусовыми и медом

Тыквенный смузи на завтрак. Возьмем:

  • 400 граммов тыквы,
  • половину грейпфрута,
  • 25 граммов меда,
  • цедру лимона,
  • по щепотке кардамона, молотой корицы, куркумы, гвоздики и сушеной мяты.

Грейпфрут и тыкву очищаем от кожуры и семечек. Грейпфрут освобождаем от горьких перегородок. Тыкву нарезаем на кубики.

Считается, что свежий сок тыквы благотворно влияет на мужскую потенцию.

Тыкву, грейпфрут, мед и специи кладем в чашу блендера. С лимона снимем цедру и отправим к остальным ингредиентам.

Чтобы получить цедру лимона, плод тщательно моется (желательно с применением щетки), после чего обдается кипятком с целью более надежной дезинфекции. После этого понадобится кухонный нож или терка.

Измельчаем все компоненты на высокой скорости до состояния густого сока. Тыквенный смузи с грейпфрутом и пряностями готов. Разливаем по стаканам и наслаждаемся.

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

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