Тысяча беженцев на границе с Польшей ждет гуманитарный коридор в Германию

По-прежнему репортажи журналистов на белорусской части приграничной территории - это единственный источник информации о ситуации на границе. Кров, тепло, одежда и еда с определенной регулярностью попадает в пока единственное безопасное место для беженцев - транспортно-логистический центр. За ситуацией следит Андрей Сыч (прямое включение).



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