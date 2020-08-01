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Тысяча один год празднует Брест

День рождения отмечают в дату освобождения города. От немецко-фашистских захватчиков областной центр освободили 28 июля. И первые торжества традиционно прошли у памятных мест. Живые цветы как символ памяти и признательности за подвиг героев легли к Вечному огню Брестской крепости. А затем город закружился в ритме вальса.

В атмосферу праздника окунулась и Мария Тройнич.

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