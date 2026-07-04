Тысячи людей в День Независимости собрал гала-концерт "Симфония созидания" в Минске

"Симфония созидания" стала лейтмотивом Дня Независимости. Она концертом прозвучала у стелы "Минск - город-герой" и показала путь становления Беларуси, ее культурный код - через рокот моторов БЕЛАЗа, гул турбин, звон колоколов и шум Беловежской пущи.

Кульминационным аккордом стал наш главный символ суверенитета: белорусы традиционно спели гимн вместе.

Этой красивой традиции исполнилось уже 19 лет. В 2007 году здесь объединились 620 тыс. человек. И вот снова вся страна сплотилась, чтобы исполнить главный манифест Беларуси.

Именно через гимн дошколята впервые слышат и осознают историю и силу родной земли.

Надежда Сподабаева, суперфиналистка талант-шоу "ФАКТОР.BY. Дети":

"Исполнять гимн со всей страной - это очень ответственно. И когда я пою эту главную песню страны, у меня такая гордость за Беларусь".

Влада Табола, победительница талант-шоу "ФАКТОР.BY. Дети":

"И, наверное, с этим уже ассоциация сразу такая появляется, что наши люди, они самые добрые, самые светлые и самые мирные".

Исконно наши ДНК и наши постулаты - в главном музыкальном символе суверенитета. Дать первую ноту в этот раз доверили хору защитников белорусской культуры и фирменного "мирного неба". На сцене вместе с заслуженными артистами, народными ансамблями - курсанты Военной академии, Университета гражданской защиты.

"Сілы гартуем мы ў працавітай, вольнай сям'і." Она принимает как родных - людей любой национальности, из любой точки мира, ставшие "нашими людьми" - с уважением разделяют смыслы гимна.

Тарас Присяжнюк, солист Большого театра Беларуси:

"В эти слова вложена целая история мирной, прекрасной страны, которая развивается и движется в будущее, где живут потрясающей красоты, во всех смыслах люди, - открытые, добрые, искренние, которые меня приняли как своего. Для меня огромная радость, честь и удовольствие жить в этой стране".

Тарас Присяжнюк

Не голосами, но точно свидетелями единства стали и гости Беларуси.

Никита Белько, суперфиналист талант-шоу "Х-Фактор Беларусь":

"Все знают, что здесь очень спокойно, что здесь тебя никто не обидит, здесь тебе всегда помогут. Это очень приятно, потому что нас воспринимают такими, какими мы являемся".

Гимн - кульминация во всей "Симфонии созидания". Концерт объединил культурные феномены, премьер было много, но основа - наш "золотой фонд".

И они в унисон пели гимн по всей стране. В Витебске на бэк-вокале - легендарные "Песняры" и сводный хор.

Более 100 представителей разных профессий и возрастов - и в сводном хоре Гродно.

Счет голосов национального хора идет на сотни тысяч. И в каждом - признание Беларуси.

Хелена Мерааи, ведущая Белтелерадиокомпании:

"Неважно, это крупные областные центры или маленькие города. Все такие душевные, все так трогают. Вот это сердце на самом деле. Это сердце нашей страны. Каждый человек, кто здесь живет".

"Вечна жыві і квітней, Беларусь!" - и расцвело мирное небо залпами салюта в честь Независимости! Это знак и вдохновение для того, чтобы и дальше созидать в том же духе.