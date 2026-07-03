Тысячи сердец у Кургана Славы - Беларусь в единстве отметила День Независимости

Торжества проходят по случаю Дня Независимости Беларуси по всей стране. Цветы кладут к мемориалам и памятникам. А вечером белорусы примут участие в еще одной красивой традиции суверенной страны - миллионами голосов прозвучит белорусский гимн.

Одним из эпицентров торжеств сегодняшнего дня стал Курган Славы. К его подножию лег венок от Президента.

Белорусы ценят мир и свободу и помнят прошлое

Рукотворный курган, величественный и монументальный. 70 метров в земле, бетоне и камне над опаленной, но не побежденной белорусской землей. И кто бы ни ехал в нашу столицу из Жодино, Орши, Борисова, Смоленска или Москвы, им не пропустить пронизывающие небо стальные штыки - символы четырех фронтов, освободивших Беларусь в 1944 году.

"В такие дни белорусы должны собираться вместе, показывать то, что мы едины, то, что наша страна действительно сильна, то, что мы можем создавать новое светлое будущее в нашей замечательной стране, но, несмотря на это, помнить прошлое", - сказала девушка.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Сегодня, когда я проснулась и посмотрела на чистое солнечное небо, я поняла, что, наверное, это самый главный символ нашей независимости, независимости нашей страны. Мы понимаем, что суверенитет и независимость - это то, что давалось дорого, и то, что сохранить тоже дорого. Но сохранить очень важно, потому что вот так должны просыпаться и наши дети, и наши внуки, и наши правнуки. Очень хотелось бы, чтобы именно так и было".

"Это родина моего отца. Я хотел давно побывать здесь. Очень красиво, торжественно. Это важно. Была страшная война. Нацизм, фашизм. А вы посмотрите, что в мире творится сейчас. А Беларусь и Россия не дают, чтобы развивался нацизм и фашизм", - считает мужчина из Израиля.

И вот уже третье поколение белорусов несет цветы к подножию кургана в память о тех, кто стоял здесь до конца, умирал, но не сдавался. Сторожилы вспоминали, что вся земля в округе полита кровью советских солдат. Операция "Багратион" стоила тысячи жизней, став предвестником Великой Победы. Спустя всего-то недели после разгрома "Минского котла" освобождают всю страну. А на месте решающих сражений "вырастет" курган. Такое белорусы не забудут.

"Из разных исторических мест, городов-героев собирали землю, получился величественный курган, который доказывает важность вклада белорусского народа в Великую Отечественную войну", - рассказал мальчик.

"Курган можно считать еще одним сердцем Беларуси", - считает девушка.

3 Июля у Кургана Славы тысячи людей: представители госорганов, общественных организаций, парламентарии, молодежь и граждане по зову сердца приходят сюда поклониться великому подвигу.

Первый венок к подножию монумента уже по традиции от Александра Лукашенко.

День Независимости - это не только о прошлом, но и о будущем. Кто понесет эстафету нашей памяти? Госсекретарь Совбеза убежден, что желающих немало. Более сотни тысяч молодых белорусов сегодня - участники патриотических, волонтерских и гражданских проектов. Все те, кто точно знает, что патриотизм - не пустой звук и не архаизм из далекого прошлого. В их руках - наша страна, открытая, мирная и независимая. Земля под белыми крыльями. И такой ее хочется видеть всегда.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Наши позиции звучат на площадках ШОС и СНГ, в диалоге с партнерами в Азии, Африке и Латинской Америке. Визит главы нашего государства в страны Юго-Восточной Азии - яркое подтверждение того, что Беларусь идет к партнерам как равноправный политический субъект с реальными компетенциями в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, медицине. Мир будущего - это мир, в котором каждый народ имеет право на собственный путь. Беларусь последовательно отстаивает именно такую архитектуру, без диктата, без двойных стандартов, на основе уважения и взаимной выгоды. Настоящая сила XXI века - это не способность навредить, а способность договариваться, предотвращать конфликты и строить доверие там, где его уже почти не осталось. Именно такой мы хотим видеть международную систему. Именно такой образ Беларуси мы отстаиваем перед лицом всего мирового сообщества".

Независимость - наше достояние. Оно требует единства и общей ответственности, чтобы выстоять и не сломиться, не поддаться на провокации, не стать разменной монетой в чужой игре. Новая геополитическая реальность "кричит" о том, что сохранить независимость порой сложнее, чем ее завоевать.

Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета ветеранов:

"Мы знаем и понимаем, что такое быть независимыми. И другого мы не хотим. Я думаю, что мы свое не отдадим. Нам чужого не надо, но и мы своего не отдадим".

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы трепетно бережем нашу страну, трепетно бережем ее и людей, делаем все для того, чтобы люди здесь жили благополучно и комфортно. Это самый главный принцип. По-моему, нет ничего более важного в жизни каждого человека, чем мир и спокойствие, чтобы ты мог спокойно думать о будущем своих детей и своих внуков".

И самые важные слова поддержки, пожелания здоровья, крепкие рукопожатия - нашим героям. И море цветов, и вечная память тем, кого уже нет.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"История - это наш национальный интерес, наша историческая память. И жизнь показывает, что те, кто не помнит исторические события, сегодня, к сожалению, сталкиваются совсем с другими угрозами для национальной безопасности. Подтверждение тому, к сожалению, конфликт в Украине, то, что до конца еще не завершилось на Ближнем Востоке, но и в других уголках мира. Мы не хотим, чтобы повторилось то, что было 80 с лишним лет назад, поэтому делаем все возможное для того, чтобы наш белорусский народ жил мирно, выполнял свои задачи".

Вот так и держим путь сегодня - живем своим умом, не позволяем поставить себя на колени, не прогибаемся под санкции и прихоти сильных мира сего. Словом, идем своей дорогой. Самой трудной - дорогой независимости.