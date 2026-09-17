Тысячи жителей Гродно приняли участие в традиционном "Пробеге единства"

В Гродно День народного единства начался с торжественного митинга и церемонии возложения венков и цветов к подножию Кургана Славы. А продолжился спортивным "Пробегом единства". Тысячи горожан разных поколений приняли в нем участие.

Память и патриотизм как основа будущего

У мемориала вспоминают тех, благодаря кому белорусский народ сохранил свою землю и право самостоятельно определять свою судьбу. Здесь увековечена память советских воинов, партизан и подпольщиков, а также тех, кто погиб в борьбе за воссоединение Западной Беларуси с БССР.

17 сентября - дата, которая занимает особое место в истории Беларуси. События 1939 года стали началом нового этапа в судьбе белорусских земель. Спустя десятилетия День народного единства напоминает: общая история складывается из памяти о людях, которые защищали свою Родину и верили в ее будущее.

Символично, что в этот день здесь собираются представители разных поколений, чтобы выразить благодарность тем, кто отстоял независимость страны.

Мероприятие, которое ежегодно проходит в Беларуси 17 сентября

Одним из самых массовых событий праздничного дня уже традиционно становится "Пробег единства". Это не гонка за рекордами, а знак того, что белорусы едины в делах и ценностях.

На старт вышли представители предприятий и организаций, общественных объединений, молодежь и семьи. Сегодня их объединяет не только спорт, но и память об истории страны, символично связанной с сентябрем 1939 года.

"Это мероприятие - очень хороший повод для нашей молодежи что-то почерпнуть для себя, увидеть, что их родители участвуют в этом забеге. Возможно, глядя на нас, они будут брать с нас пример и будут расти такими же патриотами своей страны, как и мы, - отметила участница забега. - Мы гордимся нашей страной, радуемся, что живем здесь, и тому, что у нас мирное и свободное небо. Конечно, эти моменты истории надо помнить и надо чтить".

Память, которую сохраняют поколения. И единство, которое каждый день проявляется в общих делах. В этом и заключается символика праздника.