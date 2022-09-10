Тысячи байкеров из Беларуси, России, Литвы, Латвии и Эстонии поздравляют Минск и закрывают мотосезон

Гостями Дня города сегодня стали байкеры, которые по традиции масштабно, красиво, громко официально закрыли мотосезон. Маршрут колонны пролегал от Кургана Славы до Дворца спорта. И уже на конечной точке они окунулись в море спорта и активностей. Ведь именно здесь разместилась площадка олимпийского дня. Где, кстати, сегодня устанавливали и новые мировые рекорды. Елена Горельчик - о спортивном Минске.

Парковка у Кургана Славы - в 11:00 сегодня здесь было не развернуться - около двух тысяч байков, самих байкеров в два раза больше. Именно это знаковое для Беларуси место стало отправной точкой праздничного маршрута. Но прежде чем отправится в путь - самый трогательный момент. Цветы к памятному камню в честь 75-летия Великой Победы.

Брутальные с виду, но с огромным добрым и открытым сердцем. В колонне байкеров бок о бок белорусы, россияне, гости из Литвы, Латвии, Эстонии.





Евгений Бейзак, директор байкерского клуба The One Chapter Belarus: Наш праздник Беларусь объединяет, несмотря на большое количество обстоятельств, которые пытаются людей разъединить.

Владислав Гончаров - не однофамилец, а тот самый олимпийский чемпион по прыжкам на батуте, тоже любитель погонять на байке. Говорят, стоит лишь однажды прокатиться с ветерком на байке, влюбляешься навсегда. Проверено ведущей спортивных новостей Анной Эйсмонт, которая сегодня сменила строгий эфирный костюм на кожаную куртку и мотоциклетный шлем. Репортаж из самого сердца байкерской колонны, между прочим, смотрите в одном из ближайших выпусков программы "Между прочим".





По проспекту Независимости через площадь Победы, свернув на Победителей, колонна из порядка двух тысяч байков под рев моторов подъехала ко Дворцу спорта. Этому малышу посчастливилось сделать, пожалуй, одно из самых ярких фото дня.

Припарковавшись по всем правилам - для байкеров была выделена специальная полоса - наши гости присоединились к празднованию Дня Минска. Местом дислокации стала самая спортивная часть города. Именно здесь прошел олимпийский день.





Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси: Прежде всего с днем рождения нашей столицы мы решили совместить и сделать так, чтобы люди пришли, получили удовольствие и, как видите, получилось.





Порядка 50 видов спорта - на разный вкус и физическую подготовку - соперничали друг с другом за внимание юных минчан и гостей столицы. Последние, в свою очередь, зарабатывали подарок - беспроводную колонку. Чтобы получить ценный приз, необходимо выполнить 15 заданий в разных видах спорта.

И не всегда задания эти были из простых. К примеру, будущим фристайлистам пришлось не просто держать баланс, но и приседать.

Огромный оранжевый шатер видно издалека. Белагропромбанк и спорт - почти синонимы. Здесь любят активных и целеустремленных, потому что сами всегда за движение только вперед. Причем в этой локации ценится не только физическая активность, но и знания. Вопросы о спорте и консультация уже по банковским продуктам.

Дмитрий Шатохин, замначальника центра банковских услуг № 701 региональной дирекции по г. Минску ОАО "Белагропромбанк": Здесь настоящая жара, несмотря на достаточно прохладную погоду. "Белагропромбанк" занимает достойное место на сегодняшнем празднике спорта.

Если не получается пока самой - папа придет на помощь. Здесь, чтобы получить штампик, нужно было просто попасть в корзину, не обязательно трехочковым. Ведь эти ребята пока просто пробуют. Те, что в центре, уже играют в самом настоящем турнире.

Анастасия Маринина, генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола: У тренеров была возможность заметить наиболее талантливых детей, потому что сейчас мы набираем детей в секции с семи лет.





Если у Дворца спорта только начинали и пробовали, то у "Чижовка-Арены" ставили мировые рекорды. Толчок гири попеременно 955 раз - ровно столько, сколько лет исполнилось нашей столице. На протяжении часа - это новое достижение Сергея Мацкевича. И еще одна красивая цифра - 1067 - год рождения Минска. Коллега по спортивному цеху Вячеслав Хоронеко установил рекорд в жиме гири лежа. Снаряд весит 22 килограмма, а значит, наши силачи подняли более 22 тонн.

Вячеслав Хоронеко, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса: Этот рекорд посвящаю родному городу, в котором я живу.