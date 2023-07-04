Тысячи белорусов на концерте у стелы "Минск - город-герой" воспели независимость своей страны

Воспели независимость Беларуси! Двухчасовой концерт традиционно собрал у стелы "Минск - город-герой" тысячи неравнодушных к судьбе своей страны белорусов. Акция "Споем гимн вместе" - 20-летняя традиция и кульминация праздника. В эпицентре перекрестка двух проспектов столицы эмоции фиксировала наша съемочная группа. Репортаж Лидии Заблоцкой.

Тот самый вечер, когда неважно, кто ты по профессии, сколько тебе лет и из какого ты города. В периметре перекрестка проспектов объединились неравнодушные белорусы. Благодаря усилиям каждого - это чистейшее небо в экстерьерах и спокойствие внутри.

У подножия стелы - неизменное место встречи. Обелиск в 45 метров высотой уже почти четыре десятка лет напоминает: столица - наш город-герой. И ее золотая звезда - наш компас земной в мировых перипетиях.

Евгений Курчич,певец: Мы живем в мирной стране, с чистыми душами и сердцами. Спасибо нашему Президенту.

Так испокон веков сложилось: на любой праздник наша нация поет. Все вместе сводным хором.





Даниил Мышковец,лауреат международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021": Независимость - это наша возможность выходить на эту прекрасную сцену и у нашего зрителя есть возможность приходить и слушать нас. А мы дарим свое творчество, несем позитив.





Виктория Алешко,заслуженная артистка Беларуси: Вот такой должна быть Беларусь, когда мы ее делаем сами. Такой счастливой, сильной, замечательной. И пусть так будет всегда.

Так осязаемее душевная и духовная ценность. Когда едины в действиях. Мы в аккордах говорим о важном.

То, что переживаем, складываем в песни. Вот и "Формула мира". У пула артистов - миссия особая: эту формулу разложить по словам и нотам.





Сергей Пархоменко, певец: Помните, была такая фраза: «Нам песня строить и жить помогает». Проходят десятилетия, а человеку нужен порыв души для того, чтобы преодолеть испытания. Сложное время, непростое, но вместе есть шанс преодолеть эту беду. Беларусь уже выстояла. Но важно не только в прошлом черпать силы, но и видеть образ будущего.





Сестры Груздевы, певицы: Ты понимаешь, что в Украине, что во Франции. Ты понимаешь, что в других странах и ты понимаешь, что наша страна показала всему миру, что можно трудности преодолеть, выстоять и победить.