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Тысячи белорусов по всему миру хотят вырастить свое генеалогическое древо и узнать историю своего рода
Тысячи белорусов по всему миру желают вырастить свое древо. О генеалогических исследованиях рассказал директор Департамента по архивам и делопроизводству Минюста Олег Воинов.
Россияне находятся на втором месте по количеству запросов, далее - граждане Польши, Израиля, США.
Это в основном те белорусы, которые выехали 20-30 лет назад и ищут своих бабушек, прабабушек, дедушек. Всего же запросы поступают из 122 стран мира. Речь идет о данных за последние 10 лет.
Кто-то хочет на шесть поколений углубиться, кто-то - больше. Мы можем где-то на 2-3 поколения, может, на 3-4... Но в целом ни один запрос не остается без внимания.
Впрочем, заметил Олег Воинов, спрос на такие исследования больше, чем возможности."Желающих получить свое генеалогическое древо намного больше, чем мы можем обеспечить. Поэтому мы приглашаем самим поучаствовать в этом процессе", - добавил он.
В Музее истории Великой Отечественной войны подвели итоги работы государственных архивных учреждений за прошлый год. Работа велась по трем направлениям. Одно из них - оцифровка документов Национального архивного фонда. Создано свыше 1,3 млн электронных страниц. На расширенном заседании коллегии обозначили перспективы и задачи белорусских архивистов на предстоящий год.
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