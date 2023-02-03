Тысячи белорусов по всему миру хотят вырастить свое генеалогическое древо и узнать историю своего рода

Тысячи белорусов по всему миру желают вырастить свое древо. О генеалогических исследованиях рассказал директор Департамента по архивам и делопроизводству Минюста Олег Воинов.

Россияне находятся на втором месте по количеству запросов, далее - граждане Польши, Израиля, США.

Это в основном те белорусы, которые выехали 20-30 лет назад и ищут своих бабушек, прабабушек, дедушек. Всего же запросы поступают из 122 стран мира. Речь идет о данных за последние 10 лет.

Кто-то хочет на шесть поколений углубиться, кто-то - больше. Мы можем где-то на 2-3 поколения, может, на 3-4... Но в целом ни один запрос не остается без внимания. Олег Воинов, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси

Впрочем, заметил Олег Воинов, спрос на такие исследования больше, чем возможности."Желающих получить свое генеалогическое древо намного больше, чем мы можем обеспечить. Поэтому мы приглашаем самим поучаствовать в этом процессе", - добавил он.