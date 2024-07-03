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Тысячи белорусов собрались у стелы "Минск - город-герой", где пройдет военный парад в честь 80-й годовщины освобождения Беларуси

Праздники белорусы привыкли отмечать вместе - в народном единстве и с чувством гордости за нашу Родину.

Тысячи белорусов собрались у стелы "Минск - город-герой", где пройдет военный парад в честь 80-й годовщины освобождения Беларуси. Да, будет зрелищно, ярко и масштабно! Прямую трансляцию будет вести Белтелерадиокомпания.

Центральная трибуна, пешие расчеты, колонна военной техники - все ракурсы главного события праздника мы покажем в информационном канале! Корреспонденты АТН уже работают в самом центре событий.

Подробности в видео.

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