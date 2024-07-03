Праздники белорусы привыкли отмечать вместе - в народном единстве и с чувством гордости за нашу Родину.



Тысячи белорусов собрались у стелы "Минск - город-герой", где пройдет военный парад в честь 80-й годовщины освобождения Беларуси. Да, будет зрелищно, ярко и масштабно! Прямую трансляцию будет вести Белтелерадиокомпания.

