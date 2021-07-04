3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Тысячи белорусов собрались в День Независимости на Кургане Славы
День Независимости - это повод в очередной раз вспомнить, какой ценой досталась нам наша свобода, и сказать спасибо всем тем, кто ценой собственной жизни подарил нам мир и независимость. Накануне тысячи человек собрались в знаковом для каждого белоруса месте.
У Кургана Славы почтили память героев, благодаря которым мы живем в своей стране под мирным небом. Посетил место силы белорусского народа и Александр Лукашенко. Президент почтил память павших солдат и простых людей, ведь это личная история и гордость белорусов за общую большую победу. Наша задача - в новых сложных условиях сохранить правду для будущего. Суверенное белорусское государство создало уже современное поколение. И это самое ценное наследство, которое только может быть.
После официальной церемонии Александр Лукашенко пообщался с гостями. Среди них - участники экспедиции на Эверест. Они вручили Президенту государственный флаг и копию Знамени Победы, которые ими были подняты на самую высокую точку планеты.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП