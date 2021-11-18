Тысячи беженцев - и у каждого своя история и мотивы идти дальше

Тысячи беженцев - и у каждого своя история, своя судьба и свои мотивы идти дальше. Как говорят сами люди, возвращаться назад нет ни сил, ни желания. Истории собрала Кристина Камыш.

У каждого беженца своя душераздирающая история. Нура с супругом из Багдада. Всей семьей решились отправиться в Европу, ради благополучия двоих детей. На родине они не видят будущего. Младшему ребенку год, старшему шесть лет.

Здесь много беженцев именно из Ирака. Они все спасаются от войны. Однако некоторых гонит в спину необходимость срочного лечения. Соуха, мама 4-летнего мальчика, сама подошла к нашей съемочной группе, чтобы поделиться своей правдой, чтобы ее услышали за рубежом. Цель девушки - Германия.

Здесь, в транспорто-логистическом центре, не место детям и их матерям. Это какой-то сюрреализм. Наверное поэтому обращаешь все внимание именно на ребят, которых действительно много. Есть совсем крошечные малыши, есть мальчики и девчонки постарше.













В полдень привезли гуманитарную помощь. Гродненское представительство Федерации профсоюзов доставило пакеты с игрушками. Здесь мячи, кубики, машинки, куклы, плюшевые мишки. Естественно, настроение у ребят сразу же улучшилось. Не остались в стороне белорусские сенаторы, представители Красного Креста, наши конфессии.

Нельзя не заметить в глазах женщин покорность. Они просто ждут, когда их беда разрешится, и радуются, что дети не голодные и не холодные.