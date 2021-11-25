Тысячи беженцев находятся в окрестностях пункта пропуска "Брузги" - утро в лагере начинается с медосмотра

Как Запад использует кризис на границе в своих интересах, следим уже третью неделю. Вместо того чтобы пропустить беженцев в конечную точку - Германию, страны ЕС делают все, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду. Выгоду на людях. Демократы вводят санкции, подводят войска к белорусским рубежам, травят безоружных женщин и детей газом, пока последние пытаются выжить.