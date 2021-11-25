ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Тысячи беженцев находятся в окрестностях пункта пропуска "Брузги" - утро в лагере начинается с медосмотра

Как Запад использует кризис на границе в своих интересах, следим уже третью неделю. Вместо того чтобы пропустить беженцев в конечную точку - Германию, страны ЕС делают все, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду. Выгоду на людях. Демократы вводят санкции, подводят войска к белорусским рубежам, травят безоружных женщин и детей газом, пока последние пытаются выжить.

Тысячи беженцев по-прежнему находятся в окрестностях пункта пропуска "Брузги". Утро в лагере начинается с медосмотра. В течение часа людям привезут горячую еду и станут раздавать очередную гуманитарную помощь.

Но появилась в лагере и еще одна утренняя традиция. Юрий Шевчук находится на площадке у логистического центра (прямое включение).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все