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Тысячи беженцев находятся в окрестностях пункта пропуска "Брузги" - утро в лагере начинается с медосмотра
Как Запад использует кризис на границе в своих интересах, следим уже третью неделю. Вместо того чтобы пропустить беженцев в конечную точку - Германию, страны ЕС делают все, чтобы извлечь из этого максимальную выгоду. Выгоду на людях. Демократы вводят санкции, подводят войска к белорусским рубежам, травят безоружных женщин и детей газом, пока последние пытаются выжить.
Тысячи беженцев по-прежнему находятся в окрестностях пункта пропуска "Брузги". Утро в лагере начинается с медосмотра. В течение часа людям привезут горячую еду и станут раздавать очередную гуманитарную помощь.
Но появилась в лагере и еще одна утренняя традиция. Юрий Шевчук находится на площадке у логистического центра (прямое включение).
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