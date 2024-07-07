Тысячи километров, города Беларуси и России, истории о Великой Отечественной. Как "Поезд памяти" объединил людей разных национальностей

Союзному государству Беларуси и России в этом году 25 лет, но общая история куда глубже. Мы вместе бережем общую память и склоняем головы перед героями.

Патриотический проект "Поезд Памяти" объединил 200 школьников из восьми стран СНГ. За их плечами - тысячи километров, города Беларуси и России, история которых неразрывно связана с Великой Отечественной войной. О путешествии, которое сплотило самых разных людей в одну большую семью, - подробности у Елизаветы Синяк.

"Поезд Памяти"

Позади у этого многонационального состава "Поезда Памяти" - больше 9 тысяч километров пути. 13 городов Беларуси и России. Места боевой славы, культурно-исторические достопримечательности, крупные предприятия. А еще, говоря на "поездном языке", вагон новых впечатлений - и все это за две недели.





Это была история об искренней дружбе без стеснения, культурном обмене. Об уважении к героям на родном языке и благодарности за мирное небо.

1418 дней. Миллионы погибших. И еще больше сломанных судеб.

Первой удар врага приняла Брестская крепость. Солдаты и офицеры - больше 30 национальностей - стояли на защите цитадели. Сопротивлялись минимум месяц. Именно крепость неизменно осталась и первой точкой маршрута "Поезда Памяти". Ее оборону школьники будут вспоминать на протяжении всего пути.





Я очень запомнил город-герой Брест. И когда я там был, у меня были необыкновенные эмоции, потому что я сам правнук одного из ветеранов. Муборакшо Додхудоев, участник проекта "Поезд Памяти - 2024" (Таджикистан)

Мне очень понравилась атмосфера там, атмосфера реконструкции, митинга-реквиема. Это было очень круто и это очень сильно пробрало сердце и душу. Никита Машарский, участник проекта "Поезд памяти-2024" (Россия)

Одной из точек на карте путешествия "Поезда" была и "Душа русского Севера", так "звучит" город Вологда.

Потрясающие храмы, старинные церкви, здесь сделали " Музей кружева" - это историческая особенность Вологды. Филипп Жуков, участник "Поезда Памяти - 2024" (Россия)

Раньше я здесь не был, но по мотивам песни я очень вдохновлялся этим городом. Приезжаешь сюда и видишь кружево, резные палисады, красоту. Тимофей Ивашкевич, участник "Поезда Памяти - 2024" (Беларусь)

Песня в исполнении белорусского ансамбля стала своеобразным брендом города. А в двухнедельном путешествии произведение объединило не только страны Союзного государства.

Разливались национальные мотивы и во время переездов. А еще была гитара и настольные игры.

Когда есть такое время до выезда или после, мы сидим вместе, порой рисуем, общаемся. Очень комфортно проходит время. Луиза Симонян, участница проекта "Поезд Памяти - 2024" (Армения)

За время поездки школьники посетили больше десятка памятных мест, где возлагали цветы и... молчали.





Урочище Пески в Полоцке - место массового уничтожения военнопленных; 490 тысяч человек, лежащих в земле Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге; мемориал "Могила Неизвестного Солдата в Москве" - символ всех погибших, чьи имена мы так никогда и не узнаем. А также памятник-ансамбль "Мамаев Курган", который посвящен Сталинградской битве - одному из самых кровопролитных сражений в мировой истории.

Наши, деды, прадеды, те, кто участвовали, благодаря им мы живем в мире и гармонии, благодарим и чтим их память. Лейла Гасанли, участница проекта "Поезд Памяти-2024" (Азербайджан)

Главная цель проекта - подружить ребят, дать им возможность не через соцсети, не через интернет, а лично воочию пообщаться. Увидеть знаковые места. И очень важно, чтобы эти ребята могли даже на протяжении этого короткого периода времени через себя пропустить все то, что явилось тогда залогом всеобщей победы. Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию





Мы очень надеемся, что в год 80-летия Великой Победы - в 25-м году география расширится еще больше и все 15 стран бывшего СССР станут участниками этого проекта. Потому как это та история, которая объединяет наши народы, та история, которую нельзя предавать. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси