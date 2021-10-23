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Тысячи минут переживаний, свежие хиты, трогательные истории - талант-шоу X-Factor сразу после "Панорамы"

Вокальный марафон продолжаем на "Беларусь 1". X-Factor в поиске громких талантов.

Звездные наставники шоу стали еще требовательнее. Кто услышит четыре заветных "да" от наставников, а кто завершит свое участие в проекте? А также узнаем, почему Серега неожиданно покинул съемочную площадку X-Factor, кто снова вызовет "мурашки" Ольги Бузовой? Четвертый выпуск телекастинга сразу после "Панорамы".

Не пропустите шоу талантов и в воскресенье. Итоги недели подведем в "Главном эфире" в 19:30, а время X-Factor неизменно - 20:45.

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