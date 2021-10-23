Тысячи минут переживаний, свежие хиты, трогательные истории - талант-шоу X-Factor сразу после "Панорамы"

Звездные наставники шоу стали еще требовательнее. Кто услышит четыре заветных "да" от наставников, а кто завершит свое участие в проекте? А также узнаем, почему Серега неожиданно покинул съемочную площадку X-Factor, кто снова вызовет "мурашки" Ольги Бузовой? Четвертый выпуск телекастинга сразу после "Панорамы".