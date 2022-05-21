Тысячи новобранцев Беларуси присягнули на верность Родине

Эта суббота была наполнена патриотизмом, мужеством и буквально чувством глубокой преданности своему Отечеству. Клятву на верность Родине сегодня дали тысячи новобранцев. В соединениях и воинских частях Вооруженных сил Беларуси более трех тысяч парней приняли военную присягу. Из них свыше тысячи человек - в 72-м объединенном учебном центре подготовки в Печах. Знаковый этот день и для пограничников. Весной ряды защитников рубежей пополнили 750 человек. Часть из них будут служить в подразделениях Сморгонской пограничной группы.

О священном ритуале для каждого мужчины репортаж Александра Камовича.

"Я, гражданин РБ, торжественно клянусь" - эти слова каждый год произносят тысячи новобранцев. За спиной гражданская жизнь, курс молодого бойца, а впереди жизнь на заставах и дежурные сутки.

Этой весной ряды защитников рубежей пополнили 750 человек. Часть из них будут служить в подразделениях Сморгонской пограничной группы. Именно здесь прошел курс молодого бойца Евгений Ровдан. Сегодня его, как и других парней, пришли поддержать близкие. Эмоции сдержать трудно, тем не менее, в глазах родителей читается гордость - каждый из парней на своем месте.





Родители были, друзья, сестра, все были, кого ждал. У них тоже какие-то необычные чувства: у них друг принял присягу, она же принимается один раз в жизни. Они были рады меня видеть. Евгений Ровдан, курсант учебно-пограничной заставы





В весеннем призыве пограничников большинство парней имеют среднее специальное и профессионально-техническое образование, а каждый 5-й окончил вуз. Как отметил председатель Госпогранкомитета, несмотря на то, что сейчас на границе введен усиленный режим, ситуация на рубежах контролируемая, а кадры готовы.





Ситуация на границе три года назад и сейчас - она отличается, но она стабильная, контролируемая. Во-первых, пришли новые приборы, солдат надо обучить. Сложная техника. Те призывы и те парни, которые приходили, с каким рвением они осваивают военную специальность, военную технику. И я уверен, что эти ребята достойно изучат и будут достойно служить Отечеству. Да, мы служим в усиленном режиме. И я скажу: никто не позвонил домой, что ему плохо, что он не может, хотя служба особая. Время выбрало нас. Анатолий Лаппо, председатель Государственного погранкомитета Беларуси



Сегодня в соединениях и воинских частях Вооруженных сил Беларуси более трех тысяч парней приняли военную присягу. Десант, мотострелки, артиллеристы и танкисты. Это новобранцы, призванные на срочную службу и службу в резерве. Из них свыше тысячи - в 72-м объединенном учебном центре подготовки в Печах. Для каждого из них это знаковый день - в прошлом мальчишки сегодня становятся настоящими мужчинами.





Воспитать мужчину и патриота

Как отметил министр обороны Беларуси, вся деятельность вооруженных сил направлена на защиту мира и недопущения конфликта на нашей земле. Виктор Хренин выразил уверенность, что армия воспитывает не только настоящих мужчин, но и патриотов своей страны.

Мы укрепляем свои границы. Мы обучаем войска и силы на своей территории. Мы никому не угрожаем, никого не подстрекаем, никому не навязываем свое мнение. И мы это делаем, потому что только нашему белорусскому народу ясна та цена мира, стабильности независимости. Сегодня служба в ВС - это тот путь, который должен пройти каждый мужчина, чтобы научится защищать свою Родину. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси





Военная клятва для каждого бойца - момент волнительный. Впрочем, в строю неуверенности нет, каждый понимает: в жизни наступил новый и важный этап. Впереди у них боевая учеба, стрельбы, учения. Сегодня же у новоиспеченных бойцов первое увольнение. Это значит, что еще сутки солдаты смогут провести в кругу своих близких.





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