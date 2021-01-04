3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Тысячи подарков в рамках благотворительной акции "Наши дети" находят своих адресатов
Ни один ребенок в эти новогодние и рождественские дни не должен остаться без внимания и заботы. А потому тысячи подарков в рамках благотворительной акции "Наши дети" находят своих адресатов в разных уголках страны.
Сегодня праздник заглянул и в детский дом семейного типа Фрунзенского района столицы. В гости к воспитанникам приехал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Виктор Лискович. Он поздравил ребят с праздниками и вручил полезный и нужный семье подарок - посудомоечную машину. Не обошлось и без совместного чаепития, во время которого дети рассказывали про учебу, свои увлечения, а также про большую и дружную семью. Сейчас здесь проживают 17 ребят в возрасте от 3 до 17 лет.
К слову, здесь воспитывают приемных детей уже на протяжении девяти лет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов