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Тысячи водителей объединил автопробег "За Беларусь!"

С утра колонна стартовала из Копыльского района. И уже несколько часов в знак уважения к истории и достижениям родной земли колесит по Минской области. Патриотическая автоакция объединила Столбцовский, Узденский, Дзержинский и Воложинский районы. Сейчас эстафету и государственный флаг готовится принять Воложинский. Водители проедут 1 200 километров.

Вскоре участники посетят и мемориальный комплекс "Хатынь" в Логойском районе, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны. Завершится автопробег вечером у Кургана Славы.

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