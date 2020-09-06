Тысячи водителей объединил автопробег "За Беларусь!"

С утра колонна стартовала из Копыльского района. И уже несколько часов в знак уважения к истории и достижениям родной земли колесит по Минской области. Патриотическая автоакция объединила Столбцовский, Узденский, Дзержинский и Воложинский районы. Сейчас эстафету и государственный флаг готовится принять Воложинский. Водители проедут 1 200 километров.



Вскоре участники посетят и мемориальный комплекс "Хатынь" в Логойском районе, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны. Завершится автопробег вечером у Кургана Славы.



