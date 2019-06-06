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Тысячи военнослужащих сегодня чеканили шаг и отрабатывали синхронность движений на плацу Военной академии
Беларусь продолжает самую активную подготовку к празднованию Дня Независимости. Сегодня опять на плацу Военной академии тысячи военнослужащих чеканили шаг и отрабатывали синхронность движений. По традиции военный парад откроют суворовцы. Затем перед трибунами пройдут кадеты и гвардейские механизированные бригады. В этом году вместе с мужчинами опять промаршируют женщины. В этом году будут 3 парадные коробки. Всю красоту и мощь продемонстрируют колонны Вооруженных сил и войск Министерства внутренних дел, а это почти полтысячи красавиц.
Специально к празднику для женщин усовершенствовали парадную форму, а также туфли. Обувь стала более устойчивой.
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