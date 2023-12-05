Тюбинг - причина большинства травм в зимний период

В активных зимних играх главное - безопасность. Большая часть травм, что фиксируются в медучреждениях Беларуси, получена в результате катания на тюбинге. Пациенты обращаются почти ежедневно, и чаще всего с черепно-мозговыми травмами.

Медики советуют выбирать специально оборудованные трассы: горки без трамплинов, вдали от дорог, столбов и деревьев. Важную роль играет и зимняя экипировка.

В белорусской столице и регионах ежегодно уделяют внимание местам для безопасного катания: в Минской области уже открыто 11 лыжных трасс и 9 катков. С наступлением устойчивой минусовой погоды их число увеличится.