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Тюбинг - причина большинства травм в зимний период
В активных зимних играх главное - безопасность. Большая часть травм, что фиксируются в медучреждениях Беларуси, получена в результате катания на тюбинге. Пациенты обращаются почти ежедневно, и чаще всего с черепно-мозговыми травмами.
Медики советуют выбирать специально оборудованные трассы: горки без трамплинов, вдали от дорог, столбов и деревьев. Важную роль играет и зимняя экипировка.
В белорусской столице и регионах ежегодно уделяют внимание местам для безопасного катания: в Минской области уже открыто 11 лыжных трасс и 9 катков. С наступлением устойчивой минусовой погоды их число увеличится.
Именно в зимний период количество обращений к медикам из-за травм увеличивается в два-три раза. Потенциально опасные места в гололед - ступеньки подъездов и подземных переходов, остановки общественного транспорта и горки.
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