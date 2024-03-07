Тюльпаны и рота почетного караула - женщины Белтелерадиокомпании получают поздравления с 8 Марта

Если сравнивать женщин с цветами, то женщины Белтелерадиокомпании - настоящие розы. Они могут как очаровать своей красотой, так и уколоть шипами. Если мы говорим про наших девушек-журналистов, которые могут и делом, и словом уколоть своего оппонента. Хочется пожелать нашим девчонкам, чтобы они несли больше в этом мире созидательную идею, цель. А мы, мужчины, будем делать так, чтобы они всегда чувствовали себя женщинами!

Александр Хоровец, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании