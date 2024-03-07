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Тюльпаны и рота почетного караула - женщины Белтелерадиокомпании получают поздравления с 8 Марта

С утра 7 марта самая красивая половина Белтелерадиокомпании получает поздравления с Международным женским днем. Их встречают рота почетного караула, тюльпаны, классическая музыка в исполнении оркестра, яркие фотозоны и приятные подарки.

"Современная женщина - та, что может все. Ведь сегодня утром наверняка многие отвели детей в школу или детский сад, прибежали на работу, получили свои прекрасные поздравления и еще побежали что-то делать. И тут же уже соображают, как вечером красиво накрыть стол и осчастливить всех своей улыбкой", - поделилась ведущая программы "Добрай ранiцы, Беларусь!" Анна Квилория.

Если сравнивать женщин с цветами, то женщины Белтелерадиокомпании - настоящие розы. Они могут как очаровать своей красотой, так и уколоть шипами. Если мы говорим про наших девушек-журналистов, которые могут и делом, и словом уколоть своего оппонента. Хочется пожелать нашим девчонкам, чтобы они несли больше в этом мире созидательную идею, цель. А мы, мужчины, будем делать так, чтобы они всегда чувствовали себя женщинами!
Александр Хоровец, главный директор главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании

Поздравления на этом не заканчиваются. Впереди еще ждет множество сюрпризов и праздничный концерт.

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