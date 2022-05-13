Тюльпаны зацвели в Ботаническом саду

Несмотря на контрасты майской погоды, в Центральном ботаническом саду расцвели тюльпаны. Плантация, на которой более 600 сортов этих луковичных растений, по традиции радует цветными оттенками и удивительными формами бутонов. В основном это голландские сорта, но есть и растения отечественной селекции. "Аннушка", "День Победы", "Утро" и "Воспоминания" - цветы разведения белорусских биологов. Об особенностях этого вида флоры и секретах разведения тюльпанов на собственных клумбах можно узнать во время душистых экскурсий по Ботаническому саду. Программа "Такие разные тюльпаны" стартовала сегодня и продлится в ближайшие выходные.