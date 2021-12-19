Тюрьма для жизни - в Гомеле на неделе вынесены приговоры по уголовному делу группы Тихановского - Статкевича

Обвиняемые получили сроки от 14 до 18 лет лишения свободы. Все шестеро признаны виновными по всем статьям, которые им были инкриминированы. Например, Тихановский, Саков и Попов сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди них - организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Николай Статкевич признан виновным в организации массовых беспорядков и приговорен к 14 годам лишения свободы. По этой же статье обвинялись Игорь Лосик и Владимир Цыганович. Они приговорены к 15 годам лишения свободы. Также им вменялось и разжигание социальной вражды.

Саков и Попов приговорены к 16 годам. Сергей Тихановский - к 18 усиленного режима. Впрочем, некоторые считают приговор достаточно мягким, учитывая, с какими призывами выступал Тихановский.













Еще один громкий приговор - 13 лет колонии усиленного режима вынесен на неделе в Минске Эдуарду Пальчису. Человеку, которому даже в маргинальной националистической тусовке дают характеристику "ультрас". То есть - радикал.