У белорусов стало больше денег: Николай Мысливец рассказал о качестве жизни граждан

10 сентября 2026 года прошла презентация первой части результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования, касающегося актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.

Директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец в "Актуальном интервью" рассказал, как белорусы оценивают свое качество жизни и финансовый достаток.

Николай Мысливец

"У белорусов стало больше денег, соответственно, появилось больше возможностей удовлетворять потребности. Помимо данных, для получения наиболее полной картины мы обращались к данным официальной статистики, к результатам выполнения государственных программ. Все это в совокупности позволило получить информацию о состоянии не только различных сферы жизни (промышленного производства, сельского хозяйства, сферы услуг), но и диагностировать степень социального самочувствия населения", - заявил собеседник.

Конечно, важно зарабатывать и умело тратить. 40 % белорусов, по результатам социсследования, тратят все, что заработали. Треть заработанные деньги направляет на оплату рассрочки, кредитов (на машину, квартиру), к слову, это говорит и об их комфортности.

"Показатели, которыми располагаем, позволяют не только говорить о довольстве или недовольстве каждого конкретного белоруса, но и сделать общую характеристику социальных настроений в обществе, эффективности и результативности политики, которую проводят банки, органы местной исполнительной власти и государство в целом. Позитивная динамика в части удовлетворения тех или иных потребностей существует. Это говорит о том, что принимаемые на государственном уровне, местными органами находят свое отражение в социальном самочувствии населения", - подчеркнул Николай Мысливец.