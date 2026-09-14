Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

У белорусов стало больше денег: Николай Мысливец рассказал о качестве жизни граждан

Автор:
белорусские рубли разного номинала крупным планом

10 сентября 2026 года прошла презентация первой части результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования, касающегося актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.

Директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец в "Актуальном интервью" рассказал, как белорусы оценивают свое качество жизни и финансовый достаток.

Директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец
Николай Мысливец

"У белорусов стало больше денег, соответственно, появилось больше возможностей удовлетворять потребности. Помимо данных, для получения наиболее полной картины мы обращались к данным официальной статистики, к результатам выполнения государственных программ. Все это в совокупности позволило получить информацию о состоянии не только различных сферы жизни (промышленного производства, сельского хозяйства, сферы услуг), но и диагностировать степень социального самочувствия населения", - заявил собеседник.

Конечно, важно зарабатывать и умело тратить. 40 % белорусов, по результатам социсследования, тратят все, что заработали. Треть заработанные деньги направляет на оплату рассрочки, кредитов (на машину, квартиру), к слову, это говорит и об их комфортности.

"Показатели, которыми располагаем, позволяют не только говорить о довольстве или недовольстве каждого конкретного белоруса, но и сделать общую характеристику социальных настроений в обществе, эффективности и результативности политики, которую проводят банки, органы местной исполнительной власти и государство в целом. Позитивная динамика в части удовлетворения тех или иных потребностей существует. Это говорит о том, что принимаемые на государственном уровне, местными органами находят свое отражение в социальном самочувствии населения", - подчеркнул Николай Мысливец.

Разделы:

Общество

Теги:

БеларусьсоцисследованиеАктуальное интервью
x

Читайте также