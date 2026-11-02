У белорусских школьников начались осенние каникулы

2 ноября в Беларуси стартовали осенние каникулы. В этом году акцент сделан на безопасность, организованность и эффективность. Поэтому отдых пройдет под девизом: "Умные каникулы с пользой".

Первые школьные каникулы в этом учебном году - короткие, всего неделя, но график у ребят - очень насыщенный. Главная задача педагогов и родителей - сделать так, чтобы эти дни не прошли в экранах смартфонов. И в качестве альтернативы - большое количество локаций и развлечений - абсолютно на любой вкус.

Традиционно работают школьные лагеря, здесь организованы профильные смены и отряды, в том числе военно-патриотической направленности. Также школьникам предлагают поучаствовать в экскурсиях по образовательным маршрутам "Познаем, гордимся, сохраняем".

Людмила Филиппович, начальник центра Института дошкольного и общего среднего образования Академии национального образования:

"В этом году любой ребенок, который примет участие в экскурсионном образовательном маршруте, может снять свое видео и сделать так называемый видеодневник, который можно затем разместить на портале Patriot.by и этот видеодневник сможет увидеть вся страна".

Университетские каникулы. Профориентационный проект для старшеклассников

Чтобы помочь старшеклассникам определиться с будущей профессией, в Беларуси стартует масштабный проект "Университетские каникулы". Для учеников 10-х и 11-х классов это возможность на неделю полностью сменить статус и стать настоящими студентами. В отличие от привычных дней открытых дверей школьники будут посещать реальные лекции, выполнять практические задания и проходить стажировки на предприятиях будущих работодателей.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

"Называется данное мероприятие в разных вузах по-разному: где-то это "Студент на один день", где-то - "Один день из жизни студента". Определенно, отдельные университеты проводят и более долгосрочные подобные проекты. Важным аспектом также является знакомство со студентами и преподавателями наших университетов, то есть живое общение на равных со своими сверстниками, будущими коллегами и друзьями. Я уверен, что это тоже позволит повысить уровень мотивации у наших абитуриентов и осознанно выбрать то направление, ту специальность, с которой они свяжут свою будущую, в том числе профессиональную деятельность".

Такой формат позволяет еще в школе ощутить свою будущую профессию, а реальное представление о специальности поможет сделать осознанный выбор в будущем.

Каникулы только начались, но впереди десятки экскурсионных поездок и спортивных развлечений.

Напомним, отдых у ребят продлится до 8 ноября включительно.