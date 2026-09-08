У бывшей границы: автопробег "Символ единства" заложил аллею в Житковичском районе

Второй день республиканского автопробега "Символ единства" привёл участников в агрогородок Ленин (Житковичского района).

На берегу реки Случ колонна патриотов сделала остановку у сакрального места - бывшей линии государственной границы с 1921 по 1939 годы.

Представители областных организаций "Патриоты Беларуси" из Бреста и Могилева, а также активисты Житковичского, Слуцкого и Ганцевичского районов в преддверии Дня народного единства заложили аллею.

"День народного единства - праздник, который незаслуженно был в свое время позабыт. Но благодаря нашему руководству страны этот праздник был принят на государственном уровне. И отрадно то, что ежегодно он проводится в более расширенных масштабах. Сегодня мы присутствуем на уникальном событии, организованном нашим общественным объединением "Патриоты Беларуси". Конечно, патриотизм - это то, что должно воспитывать в нашем будущем поколении, чтобы мы не забывали нашу историю. Они будут приходить в этот парк, и, даст Бог, наши деревца приживутся и будут напоминать о сегодняшнем празднике", - отметил заместитель гендиректора Слуцкого сыродельного комбината Виктор Ражанец.

17 сентября 1939 года именно через Случ начали переправу бойцы 18-го Житковичского погранотряда, открывая путь к воссоединению.

9 сентября колонна продолжит движение, следующая точка исторического маршрута - Столбцы.