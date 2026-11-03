Европейское общество уже само готово послужить рычагом к установлению мира. Тезисы Президента Беларуси об окончании войны в Украине поддерживают участники IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Петр Петровский, политолог:

"Мы можем наблюдать, что у Европейского союза имеется определенный дефицит ресурсов для помощи Киеву в ведении войны. Например, Киев до сих пор недосчитался 27 млрд евро, обещанных Евросоюзом. Брюссель уже анонсировал, что гуманитарная помощь на 2027 год не может быть выплачена в полном объеме. Мы видим, что имеется определенная не просто усталость сторон, а невозможность дальнейшего полномасштабного финансирования этого военного конфликта, что принуждает тех же европейцев начинать переговоры. Президент, сопоставляя даже эти открытые данные и цифры, видит, что Европейский союз вынужден будет - и уже вынужден - идти на переговоры и пытаться закрыть эту военную тематику".