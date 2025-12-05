"У них огромный потенциал в области логистики" - Авдонин о сотрудничестве Беларуси с Оманом

"Мы (Беларусь. - Прим. ред.) прекрасно понимаем, что у них огромный потенциал в области энергетики, логистики и портовой инфраструктуры. Большие рынки с большой капитализацией дают возможность хорошо зарабатывать и одновременно привлекать инвестиции в нашу страну. Оман как страна с большими возможностями дает Беларуси направление, связанное с созданием логистических хабов для того, чтобы мы концентрировали свою продукцию в этой стране и потом через портовые инфраструктуры направляли в Африку, Азиатско-Тихоокенский регион. Оман дает возможность Беларуси создать свои туристические базы, зоны, которые могут активно использоваться нашими гражданами для организации отдыха на теплых морях", - прокомментировал председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин.