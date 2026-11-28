28 ноября у православных начинается Рождественский пост. В течение 40 дней в храмах будут проходить особые богослужения, чины исповеди и причастия. И в семьях верующих - общие для всех и, в то же время, неповторимые для каждого дома, постные правила.

В ожидании праздника

Екатерина Лысухо, художник:

"Мой духовный отец, когда я еще не была замужем, я ему говорила, что хочу замуж, а он отвечал: "Как ты замуж пойдешь, ты же готовить не умеешь". И он просил, чтобы я, когда у него исповедовалась и причащалась, приносила какую-нибудь выпечку. Так и появилась традиция: я приносила ему три кекса".

Так начиналась история "коронного" постного блюда в семье Лысухо. Батюшка и сегодня получает от Екатерины сладкое лакомство. Только теперь молодая хозяйка готовит его вместе с дочкой Валентиной.

Апельсин, сахар, вода, мука, ваниль и изюм. Ни грамма масла - эти фруктовые кексы по-настоящему постные. В Рождественский пост верующие готовят специальные блюда.

Екатерина Лысухо, художник:

"Я люблю простую пищу. Что я ем в пост? Гречку, рыбные котлеты - в Рождественский пост можно, - потом супы. Мама у меня хорошо готовит супы: фасолевый, с грибами. Потом рис, плов, рис с грибами. И, в принципе, пост проходит очень легко".

Правильное питание, сдержанный рацион. Но главное во время поста - это духовная работа: молитва, покаяние, добрые дела. Свою миссию Катерина Лысухо видит в творчестве - в прославлении Божьего мира в красках.

Матушка Валентина - на новом, к Рождеству, полотне Екатерины. Образ святой - в большинстве работ живописца. Так сложилось, что Валентина Минская стала особо близкой для семьи Лысухо.

Екатерина Лысухо, художник:

"Больше десяти лет хожу к матушке Валентине. Сначала ходила просто крестным ходом, потом узнала, что там каждые выходные трудники трудятся и оформляют это святое место к каждому большому церковному празднику. Так я и стала там трудиться, познакомилась со своим мужем - на святом месте познакомились. Родилась у нас дочка, и мы назвали ее в честь Валентины Минской - Валентиной".

Завтра Катерина готовится вновь посетить матушку Валентину. Начинается украшение памятного места к Рождеству. И малышка Валя Лысуха подготовила святой покровительнице свой подарок.

Филипповский пост только начинается. Впереди у верующих - 40 дней до Рождества Христова. Прекрасного праздника, которому радуются дети и взрослые, которые на время ожидания чуда тоже будто становятся детьми.