"У Трампа в Иране ничего не получилось" - эксперт Дудаков о ближневосточном конфликте

Ближневосточный кризис продолжает оказывать влияние не только на международную повестку, но и на американскую внутреннюю политику. По мнению экспертов, ситуация вокруг Ирана становится все более чувствительной для Белого дома.

Малек Дудаков, политолог-американист (Россия):

"Для Трампа и республиканцев, конечно, было жизненно важно либо выйти с высоко поднятой головой из этого конфликта, либо одержать победу. Но ни того, ни другого у них не получается. Они, конечно, завязаны в иранском тупике, но Иран их не отпускает, поскольку понимает и чувствует слабость американской позиции. И, в общем-то, Трампа дожимает. Мы понимаем, что чем ближе выборы, тем сложнее будет Трампу оправдывать свою авантюру в Иране: успехов нет, а провалов много. Он до сих пор никому не объяснил, чего он пытался добиться в Иране и что же у него там получилось. Как мы видим, в итоге у него там ничего не вышло".