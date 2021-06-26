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У 558-го авиационного ремонтного завода в Барановичах 80-летний юбилей
Один из участников выставки техники и вооружения MILEX отмечает юбилей.
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Авиаремонтному заводу в Барановичах сегодня исполнилось 80 лет! Предприятие широко известно (о нем не понаслышке знают практически во всем мире) в первую очередь ремонтом и глубокой модернизацией советской, а теперь и российской линейки военных самолетов и вертолетов. Таким образом техника получает новые возможности, расширяются области их боевого применения. Сейчас инженеры завода покоряют новые горизонты (разрабатываются собственные системы беспилотников). Ударные комплексы представлены на выставке в Минске двумя моделями, одна из них - беспилотник-камикадзе.
Политика авиаремонтного завода строится с акцентом на внедрение собственных инноваций. Расширяются виды деятельности, увеличивается ассортимент товаров и услуг, совершенствуется производственная база. Сегодня одно из приоритетных направлений развития предприятия - производство деталей и компонентов для авиатехники.
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