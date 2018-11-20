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У Беларуси есть все шансы искоренить туберкулез к 2030 году
Такую задачу ставит Всемирная организация здравоохранения. Пути борьбы с болезнью и доступ к качественным лекарствам в странах Восточной Европы и Центральной Азии сегодня в Минске обсуждают специалисты из 15 стран. Беларусь неслучайно выбрана площадкой для форума. По оценкам экспертов, наша страна занимает одно из ведущих мест в мире по доступу населения к медуслугам.
К слову, два года назад ВОЗ подтвердила предотвращение передачи ВИЧ-инфекции и сифилиса от матери к ребенку в Беларуси. Наша страна первая и единственная в Европе получила такое удостоверение.
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