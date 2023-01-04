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У Беларуси и Таджикистана появится совместный IT-факультет
Беларусь и Таджикистан активно укрепляют и расширяют позиции в сотрудничестве. Виктор Денисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане, рассказал, что у обеих стран появится совместный IT-факультет, и как белорусские вузы готовят кадры для таджикских предприятий.
Самое главное сегодня для Таджикистана - подготовка квалифицированных кадров как среднего, так и высшего звена. К примеру, в Агротехсервис подготовку специалистов производили наши предприятия и учебные заведения. Кроме того, на территории Республики Беларусь подготовили 47 человек для работы на молочном производстве. Было подписано соглашение и между национальными академиями наук по подготовке кадров в области вирусологии, фармакологии и других отраслей.
"Всего между вузами функционируют 130 соглашений. Кроме того, создано 4 совместных факультета по подготовке специалистов. На повестке дня стоит еще один в области IT-технологий", - сообщил Виктор Денисенко.
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