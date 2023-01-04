У Беларуси и Таджикистана появится совместный IT-факультет

Самое главное сегодня для Таджикистана - подготовка квалифицированных кадров как среднего, так и высшего звена. К примеру, в Агротехсервис подготовку специалистов производили наши предприятия и учебные заведения. Кроме того, на территории Республики Беларусь подготовили 47 человек для работы на молочном производстве. Было подписано соглашение и между национальными академиями наук по подготовке кадров в области вирусологии, фармакологии и других отраслей.

Виктор Денисенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане