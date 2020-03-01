У Беларуси взвешенный подход в ответ на коронавирус

К теме, которая волнует действительно всех и каждого. Ведь, как мы помним, главное - это здоровье. Сегодня ровно два месяца, как Китай впервые заявил о вспышке нового вируса. Это случилось как раз в новогоднюю ночь. За это время коронавирус пришел на все континенты (кроме Антарктиды). Спустя месяц ВОЗ признала вспышку инфекции ЧП международного значения, а Китай то снижал уровень угрозы, то вновь повышал. Накануне до очень опасного.

Такие качели, конечно, спокойствия не добавляют. Но и панике поддаваться не стоит. И это принципиальная позиция Всемирной организации здравоохранения. Как и то, что изоляция (когда страны отгораживаются друг от друга) так себе спасительная пилюля. Все меры стоит направить на усиление контроля и эффективное выявление, а с ним и лечение пациентов. Почему именно это работает? О контроле над вирусом Ольга Анищенко.





Неправильное использование масок может принести больше вреда, чем пользы

Такую "аптечку" эксперты ВОЗ называют своего рода медицинским маст-хэв. Набор нехитрый: всего-то раствор на основе спирта и салфетки. Гигиена рук - самый простой способ остановить вирус.

Батыр Бердыклычев, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси:

Необходимо часто мыть руки. После контактов, при использовании масок, между прочим. Потому что неправильное использование масок может принести больше вреда, чем пользы.

На сайте ВОЗ есть рекомендация для работодателей, как обезопасить рабочую среду. И там есть четкие рекомендации о том, чтобы в учреждениях были такие дезинфицирующие средства, была возможность мыть руки и проводилась обработка помещений.

И это едва ли не единственный случай, когда спиртосодержащие жидкости ВОЗ рекомендует, шутят в белорусском представительстве организации. В остальном все серьезно.

Первый завозной случай в столице (если уж честно) ждали, уверяют эксперты

По крайней мере,

. Как и возможный рост числа пациентов. Сегодня с подозрением на коронавирус в белорусских больницах уже трое. Клинических, т. е. явных признаков болезни, у них нет. Но важнее другое - чтобы инфекция не застала врасплох медиков. Их готовность выше всяких похвал.

Недрет Эмироглу, директор отдела чрезвычайных ситуаций и инфекционных заболеваний Европейского регионального бюро ВОЗ (по телефону):

"Мы тесно сотрудничаем с властями Беларуси после выявления первого случая заражения коронавирусом. Могу заверить вас, что Беларусь предпринимает все необходимые усилия, чтобы исключить распространение инфекции. Продолжается работа по выявлению лиц, которые могли вступать в контакт с заболевшим студентом. Речь не идет о введении запрета на перемещение студентов. Мы не рекомендуем закрывать границы. Наша общая цель - усилить пограничный санитарно-эпидемиологический контроль".



Выявить, изолировать, оказать помощь, отследить контакты

Выявить, изолировать, оказать помощь, отследить контакты - как раз то, на чем настаивает ВОЗ в таких случаях,

к. Минздрав открыто

, уведомляет европейское бюро. Международное плечо - важный элемент координации усилий. Чтоб если уж случилось, использовать опыт коллег и лучшие мировые практики.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/01c/01c4df68874af37aac5aa3ee05847ca1.jpg

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси

:

"Сегодня мы с оптимизмом смотрим на ситуацию в Китае. И на снижение количества новых инфекций в Китае. Но по-прежнему мы обеспокоены ростом передачи инфекции в других странах. Сегодня задача не только в том, чтобы предотвратить завоз новых случаев в страну, но не допустить распространения внутри страны. И здесь очень важна профилактика и подготовка людей, которые сталкиваются с этим заболеванием".

Тем временем Китай, похоже, проходит опасную черту. На чаше весов куда больше тех, кто пошел на поправку и даже покинул больничные палаты. А число новых случаев в Поднебесной меньше, чем в остальном мире. Теперь китайские медики

. Доказали: эффективно! Да, вирус открывает новые государства: первые случаи за последние сутки в Ирландии, Армении, Люксембурге. Европа долго спорит: может, закрыть границы? Но ВОЗ непреклонна: без паники! Мол, главный враг не вирус, а дезинформация.

Тедрос Аданом Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):

"Мы обращаемся ко всем странам с призывом не вводить ограничения, не соответствующие положениям международных медико-санитарных правил. Такие ограничения могут усугубить панику и стигматизацию, не принося практически никакой пользы для охраны здоровья населения. А если подобные меры вводятся, они должны носить краткосрочный характер и быть соразмерными уровню риска для здоровья населения, а также регулярно пересматриваться в зависимости от развития ситуации".



Более 50 стран знакомы с инфекцией

И ни одна из тех, кто не столкнулся, сегодня уж точно не станет зарекаться, что вирус обойдет стороной. Но изоляция не гарантия спокойствия, а лишь барьер для развития экономики, социальный связей и туризма. ВОЗ и по сей день оставляет в силе рекомендации не вводить массовых ограничений на торговлю, международные перевозки и путешествия, при этом не умаляя значения болезни.

Накануне спокойной работы белорусским медицинским службам пожелает и Президент.

Вообще позицию Беларуси сегодня приветствуют. Наш ответ вирусу ВОЗ называет взвешенным подходом: никаких чрезвычайных мер, лишь слаженные и оперативные действия медперсонала. Коронавирус ведь не пандемия, когда страны опускают руки, признавая свою беспомощность перед инфекцией. Сегодня медики готовы бороться и верят в успех при открытых кордонах.

Батыр Бердыклычев, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси:

"У Беларуси очень взвешенная и сбалансированная позиция касательно рекомендаций ВОЗ по невведению чрезвычайных мер - закрытия границ и т. д. Это не защищает страну от ввоза инфекции. Помимо этого, надо помнить, что такие меры имеют очень негативные социально-экономические последствия, если они вводятся. Это экономические потери, неудобства для многих людей. Сегодня не имеет никакого смысла введение таких ограничений".



Минздрав: ситуация под контролем

Ни смысла, ни оснований, добавляет Минздрав. Ситуация под контролем, это во-первых. Да и запреты на въезд - чем не повод всколыхнуть незаконную миграцию, когда люди въезжают, минуя все пункты контроля. Да и будут ли такие нелегалы в случае чего обращаться к медикам? Навряд ли. И вот тут о контроле над вирусом определенно можно поспорить. Сегодня белорусская граница открыта. Но на каждого то ли путешественника, то ли перевозчика, то ли бизнесмена здесь посмотрят особо тщательно.