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У Белавиа снова скидки - куда можно слетать по промотарифу
Авиакомпания "Белавиа" запустила промоакцию на билеты по шести направлениям, пишет БЕЛТА со ссылкой напресс-службуавиаперевозчика.
Приобрести билеты по тарифу "Промо" можно с 3 по 7 апреля включительно. Специальные цены будут действовать на следующие направления: Дубай, Калининград, Сочи, Стамбул, Ташкент и Тбилиси.
Период путешествий - по 31 мая 2024 года. Тариф действует на покупку билетов как в одну сторону, так и туда и обратно. Максимальный срок пребывания в пункте назначения для тарифов по маршруту туда и обратно - 1 месяц.
Фото: БЕЛТА
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