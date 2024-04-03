У Белавиа снова скидки - куда можно слетать по промотарифу

Приобрести билеты по тарифу "Промо" можно с 3 по 7 апреля включительно. Специальные цены будут действовать на следующие направления: Дубай, Калининград, Сочи, Стамбул, Ташкент и Тбилиси.

Период путешествий - по 31 мая 2024 года. Тариф действует на покупку билетов как в одну сторону, так и туда и обратно. Максимальный срок пребывания в пункте назначения для тарифов по маршруту туда и обратно - 1 месяц.