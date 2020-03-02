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У белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат
Об этом информирует Министерство здравоохранения. Женщина и двое ее коллег (у них тесты отрицательные) прибыли из Северной Италии и были вызваны для сдачи анализов. Сейчас все трое в Витебской областной клинической инфекционной больнице. Состояние удовлетворительное, признаков заболевания нет. Пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. А исследования у одногруппников студента из Ирана, у которого в четверг тесты показали наличие РНК, который может принадлежать типу Covid-19, не выявили коронавируса.
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