3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
У белорусских пограничников профессиональный праздник
На страже отечественных рубежей день и ночь. Сегодня у белорусских пограничников профессиональный праздник. И многие проводят этот день на боевом посту. Одна из главных задач ведомства - пресечение попыток контрабанды. Только с начала года пограничники изъяли почти три килограмма наркотиков и психотропных веществ, а также задержали 68 нарушителей госграницы. Выявлены незаконные перемещения ценностей на сумму свыше миллиона рублей. И это лишь некоторые из результатов работы бойцов в зеленых фуражках. Торжественные мероприятия пройдут по всей стране. По традиции в День пограничника офицеры возложат цветы к монументу на площади Победы в столице, а после отправятся на Остров Мужества и Скорби почтить память воинов-интернационалистов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все