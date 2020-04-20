У белорусских школьников началась четвертая четверть

Белорусские школьники сегодня приступили к занятиям.Каникулы, которые длились три недели,завершились. Учебно-тематическое планирование скорректировано. Четвертая четверть продлится до 30 мая. Напомним,образовательный процесс в школах с этой недели постепенно возобновляется по поручению Президента. Где-то пока используется онлайн-режим (эту форму практикуют в некоторых ссузах). В частности, в Полесском регионе лекции читают в Сети. По видеосвязи с учащимися проводят репетиции учреждения с музыкальным уклоном. Похожая картина и в гимназиях областного центра.

Отметим,доступ в интернет сегодня есть во всех учреждениях образования. Полторы тысячи преподавателей за последние годы прошли специальные курсы.

