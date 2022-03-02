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У белорусских водителей путем разбоя отобрали груженые фуры с товарами

У белорусских водителей на приграничной территории со стороны Украины путем разбоя отобрали груженые фуры с товарами. СК разбирается в обстоятельствах.

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