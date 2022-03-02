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У белорусских дальнобойщиков забрали машины с грузом на территории Украины
У белорусских водителей в Украине вооруженные люди забрали машины и товар на 200 тысяч евро. СК Беларуси разбирается в обстоятельствах.
Инцидент, по данным ведомства, имел место 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста "Доманове" Ратновского района Волынской области. Пять седельных тягачей с полуприцепами, где был товар, находились на стоянке. К белорусам подошли люди в форменном обмундировании без отличительных знаков, вооруженные огнестрельным оружием. Они потребовали водителей выйти из машин, показать груз и отдать ключи. И, угрожая, заставили покинуть территорию Украины.
Сергей Кабакович, официальный представитель СК Беларуси:
В общей сложности вооруженная группа завладела имуществом на сумму не менее 200 тысяч евро. По прибытии в Республику Беларусь потерпевшие граждане обратились за помощью в территориальные органы внутренних дел и рассказали о произошедшем. Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 (разбой с целью завладения имуществом в особо крупном размере).
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