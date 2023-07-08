У белорусских защитников Родины растет достойная смена: завершился первый военно-полевой сбор воспитанников патриотических клубов

Завершился первый военно-полевой сбор воспитанников патриотических клубов внутренних войск. В нем принимали участие 170 юношей и девушек. В строю - представители 17 команд со всей Беларуси.

На протяжении недели ребята состязались в военизированной эстафете, силовом конкурсе, а также оттачивали мастерство в стрельбе из пневматики и играли в "Зарницу". Юные патриоты проявили себя в творчестве и интеллектуальных конкурсах.