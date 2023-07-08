3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
У белорусских защитников Родины растет достойная смена: завершился первый военно-полевой сбор воспитанников патриотических клубов
Завершился первый военно-полевой сбор воспитанников патриотических клубов внутренних войск. В нем принимали участие 170 юношей и девушек. В строю - представители 17 команд со всей Беларуси.
На протяжении недели ребята состязались в военизированной эстафете, силовом конкурсе, а также оттачивали мастерство в стрельбе из пневматики и играли в "Зарницу". Юные патриоты проявили себя в творчестве и интеллектуальных конкурсах.
Были не только спортивные состязания. Во время сборов участники военно-патриотических клубов встречались со знаковыми для Беларуси людьми, ходили на экскурсии в Национальную библиотеку и музей Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, не обошлось без дискотеки и песен у костра.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все