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У белорусских защитников Родины растет достойная смена: завершился первый военно-полевой сбор воспитанников патриотических клубов

Завершился первый военно-полевой сбор воспитанников патриотических клубов внутренних войск. В нем принимали участие 170 юношей и девушек. В строю - представители 17 команд со всей Беларуси.

На протяжении недели ребята состязались в военизированной эстафете, силовом конкурсе, а также оттачивали мастерство в стрельбе из пневматики и играли в "Зарницу". Юные патриоты проявили себя в творчестве и интеллектуальных конкурсах.

Были не только спортивные состязания. Во время сборов участники военно-патриотических клубов встречались со знаковыми для Беларуси людьми, ходили на экскурсии в Национальную библиотеку и музей Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, не обошлось без дискотеки и песен у костра.

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