У бывшего McDonald’s в Беларуси будет новое название

Бывшие заведения сети McDonald’s в Беларуси планируют перезапустить под новым брендом Mak.by. Об этом пишетSputnik со ссылкой набазу данных Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС).



Компания "КСБ Виктори Рестораны", бывший франчайзинг американской сети в Беларуси, подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в НЦИС.



Один из них - это надпись "Mak.by" на зеленом фоне с желтым сердечком. Другой вариант такой же, но фон серый.



Кроме того, фирма решила запатентовать в Беларуси само название Mak.by.



Фото:ФПБ