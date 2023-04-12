ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

У бывшего McDonald’s в Беларуси будет новое название

У бывшего McDonald’s в Беларуси будет новое название

Бывшие заведения сети McDonald’s в Беларуси планируют перезапустить под новым брендом Mak.by. Об этом пишетSputnik со ссылкой набазу данных Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС).

Компания "КСБ Виктори Рестораны", бывший франчайзинг американской сети в Беларуси, подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в НЦИС.

Один из них - это надпись "Mak.by" на зеленом фоне с желтым сердечком. Другой вариант такой же, но фон серый.

Кроме того, фирма решила запатентовать в Беларуси само название Mak.by.

Фото:ФПБ

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все