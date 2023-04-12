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У бывшего McDonald’s в Беларуси будет новое название
Бывшие заведения сети McDonald’s в Беларуси планируют перезапустить под новым брендом Mak.by. Об этом пишетSputnik со ссылкой набазу данных Национального центра интеллектуальной собственности (НЦИС).
Компания "КСБ Виктори Рестораны", бывший франчайзинг американской сети в Беларуси, подала заявку на регистрацию трех товарных знаков в НЦИС.
Один из них - это надпись "Mak.by" на зеленом фоне с желтым сердечком. Другой вариант такой же, но фон серый.
Кроме того, фирма решила запатентовать в Беларуси само название Mak.by.
Фото:ФПБ
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