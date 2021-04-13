У детей COVID-19 протекает зачастую бессимптомно, но последствия могут быть серьезными

У детей COVID-19 протекает зачастую легче или вовсе бессимптомно. Тем не менее, последствия могут быть серьезными. Проявляются они спустя недели после того, как ребенок переболел. Первое, на что стоит обратить внимание, - вялость, сонливость, быстрая утомляемость, отсутствие аппетита. К сожалению, порой такое состояние детей родители списывают на весеннее настроение и авитаминоз.