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У детей COVID-19 протекает зачастую бессимптомно, но последствия могут быть серьезными
Особое внимание в борьбе с коронавирусом - детям. Белорусские медики призывают родителей не терять бдительность!
У детей COVID-19 протекает зачастую легче или вовсе бессимптомно. Тем не менее, последствия могут быть серьезными. Проявляются они спустя недели после того, как ребенок переболел. Первое, на что стоит обратить внимание, - вялость, сонливость, быстрая утомляемость, отсутствие аппетита. К сожалению, порой такое состояние детей родители списывают на весеннее настроение и авитаминоз.
Анна Котова, главврач 6-й детской клинической поликлиники г. Минска:
"То, чего боимся все мы - врачи, это опасные для жизни такие осложнения, как мультисистемный воспалительный синдром, когда ребенок может иметь бессимптомное течение болезни, спустя от 2 до 8 недель стойко поднимается температура и проявляются не респираторные симптомы, а тошнота, рвота, конъюнктивит, поражение со стороны сердца".
Спустя месяц при показаниях врачи рекомендуют сдать анализ крови и сделать электрокардиограмму
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