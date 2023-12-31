"У добрых людей все должно быть хорошо" - Валерия искренне поздравила белорусов с наступающим Новым годом
Поздравляет с наступающим праздником белорусов Валерия! Народная артистка России приехала в нашу страну в канун Нового года. Ее выступление на "Фактор.by" - подарок поклонникам талант-шоу от Белтелерадиокомпании. Певица оставила искренние пожелания каждому белорусу в 2024 году.
Валерия: Белорусы - исключительно добрые, гостеприимные и отзывчивые люди. А у добрых людей все должно быть хорошо. Поэтому я желаю дальнейшего развития, успеха, чтобы победы белорусов были громкие по всем направлениям и в спорте, и культуре. Желаю, самое главное, счастья и душевного равновесия, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне каждому, кто живет в этой прекрасной стране.