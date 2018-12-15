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У Дворца спорта открылась традиционная ярмарка "Калядны кірмаш"
О грядущих зимних праздниках с каждым днем все ярче напоминает активная иллюминация городов и бойкая предрождественская торговля. Сегодня в столице у Дворца спорта открылась традиционная ярмарка "Калядны кірмаш". В этом году к государственным торговым предприятиям присоединяются частные кафе, рестораны, кейтеринги. А еще сегодня - буквально пару часов назад - засияли новогодние елки. Пиксельная - на Октябрьской площади, и новая - серебристая - на Немиге.
Все самые яркие кадры - в репортаже Надежды Сербиненко. Сегодня - первый день работы традиционной рождественской ярмарки. "Калядны кiрмаш" развернулся у Дворца спорта и в этом году будет работать целый месяц. Это всегда вкусно, ароматно и весело. Посмотрим, чем будут угощать и удивлять минчан и туристов на этот раз.
В этом году на ярмарке к государственным торговым предприятиям активно присоединяются частные кафе, рестораны, кейтеринги. И все хотят удивить гостей.
Краткий инструктаж - и быстрая дегустация белорусских улиток. Впервые на ярмарке появился литовский уголок. Представлена классика - цеппелины, рулька, бигос. Готовятся к открытию и другие ярмарки Минска. На Октябрьской площади уже устанавливают 12 стеклянных торговых павильонов в виде сот. Изменится и формат праздничной торговли у ратуши.
Уже 24 декабря здесь, на территории Верхнего города, развернется ярмарка "Вялiкi гасцiны двор". Это совместный проект Мингорисполкома и одной из частных компаний. Создатели обещают сделать необычную для Минска ярмарку с ароматами выпечки и корицы, с теплым светом, где захочется задержаться на много часов, забыв о морозе.
С наступлением темноты Минск засиял огнями. Ровно в 17 часов одновременно зажглись городские елки и вся иллюминация. Новогоднее дерево на Октябрьской площади в этом году с новыми гирляндами - лампами-пикселями. Всего на ели их около 20 тысяч, что создает эффект большого светодиодного экрана. Всего в Минске около тридцати елок, в каждом районе города. Праздничная атмосфера в Минске сохранится до середины января.
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