У Дворца спорта прошел день национальной культуры Грузии

За успехами наших спортсменов следят болельщики и в фан-зонах. В перерывах между прямыми трансляциями накануне, например, можно было, не покидая Минска, побывать в Грузии. У Дворца спорта прошел день национальной культуры этой высокогорной страны. Хедлайнерами праздника стали грузинская звезда мирового масштаба Нино Катамадзе и национальный ансамбль песни и танца "Рустави".



