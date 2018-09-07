У Дворца спорта пройдет грандиозный физкультурно-спортивный праздник

Явно не пройдет стороной и для гостей белорусской столицы и, безусловно, самих минчан масштабное празднование Дня города. Уже завтра Минск встретит свой 951-й день рождения. Улицы города превратятся в красочные площадки. Концерты, модные шоу, фестиваль исторической реконструкции. В праздничном расписании – более полусотни мероприятий. Одна из основных площадок развернется у Дворца спорта, где ожидается грандиозный физкультурно-спортивный праздник. Здесь пройдут забеги на роликах, стартует большая парусная и гребная регата, показательные выступления каратистов, борцов, мастер-классы по шахматам и волейболу, соревнования по баскетболу "три на три". Ожидается участие в спортивном празднике Главы государства. Подробнее о предстоящем событии - Елена Горельчик.

Мы решили помочь ребятам подготовить площадку к финалу Национальной лиги, который пройдет в рамках празднования Дня города. Кроме того, здесь же состоятся тестовые соревнования к Европейским играм среди женских команд.

Две сборные из Беларуси, а также России, Латвии, Литвы и Украины сыграют в баскетбол "три на три" - тот самый, который не только входит в программу II Европейских игр, но и дебютирует на Олимпиаде в Токио.

Учить минчан и гостей столицы мастерству катания на роликах будут наши конькобежцы. Участница недавних Олимпийских игр Марина Зуева уверяет: ее мастер-класс поможет стать на ролики даже совсем неопытным и маленьким спортсменам.

Для роллеров с опытом предусмотрены, конечно, соревнования. Ожидается и участие в них Главы государства. Состязания пройдут в формате масс-старта.

Еще одна соревновательная зона будет отдана волейболистам. Стрит-воркаут и гиревой спорт придутся по душе любителям силового экстрима. И тут гостей праздника ожидает самое яркое зрелище - 4 легковых автомобиля общей массой 8 тонн - для настоящих мужчин сдвинуть эту массу с места проблем, думаю, не доставит.

Своя программа ожидает и любителей гребли. В 11 утра на воду спустят драгон-боут, это большое каноэ на 10 мест с головой и хвостом дракона, привезенное в Беларусь специально из Польши. Впереди барабанщик - он задает ритм для всего экипажа.