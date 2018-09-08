Праздник столицы в очередной раз докажет, что белорусы - нация спортивная. У Дворца спорта сегодня развернется зрелищный физкультурно-спортивный фестиваль. Ожидается участие в празднике Главы государства. Организовано 7 площадок по разным видам спорта. С 11 до 15 здесь пройдут забеги на роликах и лыжероллерах, а также парусная регата, соревнования по гребле на байдарках и каноэ, показательные выступления каратистов и борцов, мастер-классы по шахматам и волейболу, турнир по баскетболу 3 на 3.