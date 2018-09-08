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У Дворца спорта сегодня развернется зрелищный физкультурно-спортивный фестиваль

Сегодня Минск отмечает 951-й день рождения. Рыцарские турниры, город мастеров, модные показы и, конечно, спортивные шоу.

Праздник столицы в очередной раз докажет, что белорусы - нация спортивная. У Дворца спорта сегодня развернется зрелищный физкультурно-спортивный фестиваль. Ожидается участие в празднике Главы государства. Организовано 7 площадок по разным видам спорта. С 11 до 15 здесь пройдут забеги на роликах и лыжероллерах, а также парусная регата, соревнования по гребле на байдарках и каноэ, показательные выступления каратистов и борцов, мастер-классы по шахматам и волейболу, турнир по баскетболу 3 на 3.

Запланирован и международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup-2018. Приглашены известные белорусские спортсмены. Присоединиться к соревнованиям может каждый. Возле Дворца спорта будут работать пункты проката инвентаря и фуд-корты. Ожидается концертная программа.

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