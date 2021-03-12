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У Дзержинского района новый председатель - Максим Лысенко
Кадровое обновление в структуре руководства местных органов власти. У Дзержинского района новый председатель. Максим Лысенко уроженец Дзержинска и выпускник технологического университета, раньше работал в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин отметил: одна из ключевых сфер - жилищно-коммунальное хозяйство. Среди задач также - усилить промышленный потенциал свободной экономической зоны в Фаниполе, развивать производство в АПК. Акцент и на социальной сфере. В ближайшие годы в Дзержинске и Фаниполе построят физкультурно-оздоровительный комплекс, школу и детские сады. Новое медицинское оборудование получит и местная больница.
Предыдущий руководитель Дзержинского райисполкома Николай Артюшкевич работал в должности 14 лет. Его опыт сейчас будет востребован в областном комитете по сельскому хозяйству.
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