Кадровое обновление в структуре руководства местных органов власти. У Дзержинского района новый председатель. Максим Лысенко уроженец Дзержинска и выпускник технологического университета, раньше работал в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин отметил: одна из ключевых сфер - жилищно-коммунальное хозяйство. Среди задач также - усилить промышленный потенциал свободной экономической зоны в Фаниполе, развивать производство в АПК. Акцент и на социальной сфере. В ближайшие годы в Дзержинске и Фаниполе построят физкультурно-оздоровительный комплекс, школу и детские сады. Новое медицинское оборудование получит и местная больница.