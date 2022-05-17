У европейского гостеприимства есть срок годности - как живется белорусам в Польше

Совсем другими глазами на Беларусь сейчас смотрят "невероятные". Родная сторонка оказалась не такой и плохой. Наоборот, хотят и возвращаются, прозрев. Оказалось, у европейского гостеприимства есть срок годности, а у фондов - лимит.

О приключениях белорусов в Польше - Анастасия Бенедисюк.

Знакомьтесь, это Сергей Коваленко. Его путь до Варшавы был достаточно увлекательным. Строитель из Витебска, где как-то на Новый год областную елку украсил бчб-символикой. За что отсидел. Понял, что его родина таких способов "борьбы" не приемлет, и уехал в Польшу. В Варшаве пребывание Коваленко оказалось не менее криминальным. В 2020-м облил горючей жидкостью российский флаг и поджег его. А почему бы и нет? Это ж свободная страна, и для белорусов - вседозволенность! Но мы-то понимаем, пока Польше выгодно. На днях за Коваленко пришли. Вот что говорит очевидец:

Что-то случилось в прошлом году, а именно, он сжег российский флаг, фашистский. Флаг страны, которая ведет войну. И вот за это административное дело, год прошел, даже больше, и только сейчас полиция пришла и потребовала, чтобы Сергей заплатил деньги.





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Так, утверждает Коваленко, польская полиция решила сорвать проводимый им митинг:

Он уверен - подобное продолжится!

И на это воскресенье в 12:30 анонсирует очередную политическую акцию. Тот, кто так свято верил, что плохим может быть только Лукашенко, сегодня ратует за другое:

Пока, кажется, в лицо Польша плюет всем белорусам!

Вот пример: съемка ведется из авто с белорусскими номерами. Водитель на польских номерах, если посмотреть всю запись, то обгоняет, то тормозит, сигналит без причины, а потом и вовсе выходит и ругается.

"Либо поменяй регистрацию, либо, если культурно, уезжай к своему Лукашенко!", - вот посыл ко всем белорусам.





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Есть ситуации среди белорусов, когда отказывают в жилье. Вплоть до того, что когда он пытается снять жилье, у него спрашивают, откуда ты? Нюансы, вопросы, и получается, что ребята остаются без жилья. Вадим Дейна, блогер (Польша)

Фокус внимания сместился. Теперь Польше выгодно давать кров и еду "жовто-блакитным". Может, поэтому до сих пор не нашли украинца, который ножом в спину пырнул местного жителя? Поляк скончался.

"Играла музыка, потом началась драка. Кто-то пырнул ножом, кровь… ", - говорит очевидец





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Поляки позицию официальной верхушки не поддерживают и требуют рассказать все подробности трагедии на улице Новый свет. Полиция пока в отказ. Но правосудию быть. Ситуация с белорусом и российским флагом это доказывает.

Ждем, когда Польше станет на руку громко говорить о вакханалии на улицах, и что причина - дикие украинцы. Думаю, с таких заявлений начнется очень быстрый путь беженцев назад.

Понимая это, из Польши уже сделала ноги украинка, облившая посла России краской на День Победы:"По настоянию ответственных за мою безопасность не могу комментировать эту тему. Никогда не думала, что мне придется бежать дважды".

Но вернемся к белорусам и их прозрению. Вот айтишник, уже вернувшийся в не такую и плохую, в сравнении, Беларусь. Рассказывает про постоянное презрение к неполякам. И что платили меньше в разы, но то ли еще будет - вторит ему другая белоруска.

Когда мы уезжали оттуда, мы хотели вернуться. А потом связались с работниками, которые остались на заводе, где мы работали последний раз. Они переговорили с работодателями по поводу нашего возвращения. И руководство сказало, что с белорусами пока работать не будут. Сейчас нас там никто не ждет. Ирина Шейко





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Вообще в Польше сейчас несладко не только белорусам. Соцсети переполнены польским напряжением. Жалуются на всех платформах. Вот некая госпожа Виолетта в ужасе от выставленного счета за газ. 2300 злотых вместо 400, максимум 700 до этого.

В моем случае это повышение составляет до 500 процентов. Моя семья просто не может себе этого позволить, тем более, что у нас есть еще 2 тысячи злотых кредита на квартиру. Поэтому мы с мужем решили, что не будем платить. Виолетта, жительница г. Опаленица (Польша)

Речь - для понимания о городе Опаленице с населением в 9 тысяч человек. Люди вывешивают плакаты с протестом.

Каждому четвертому поляку не хватает денег на основные расходы. Поляки ограничивают ежедневные траты, экономят на топливе и отказываются от развлечений.

Кошельки поляков из-за антироссийских санкций сильно "исхудали" - признает премьер Моравецкий.

"Невозможным это, конечно, громко сказано, но я с вами полностью согласен. Очень дорого стало жить в Польше. Цены выросли на повседневные продукты. Очень. Тот же хлеб, сметана, сахар", - говорит блогер из ТикТок.

"Раньше я 30-40 злотых платил за посещение магазинов после работы, сейчас эти цифры выросли до 70. Прямо сегодня я зашел в магазин, есть чек, не обманываю", - говорит блогер из ТикТок.

Инфляция в Польше достигла уровня, не фиксировавшегося с 1990-х годов. Согласно последним данным Центрального статистического управления Польши, в апреле - составила 12,4 %. На 2 % выросли цены на товары и услуги.

Это независимо даже от пандемии и от войны в Украине. Но эти два события ускорили во многом кризисную ситуацию, которая сейчас зависла над Польшей. Польша, поляки за последние 20 лет жили, честно, если сказать, в кредит. Госдолг 2020 года увеличился в 4 раза. За последние 10 лет в два раза. Сейчас он составляет более 1 млрд злотых. Александр Яцек, общественный деятель общества "Польша - Восток"